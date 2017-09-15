Генсек ОБСЕ: Путь введения миротворцев в Донбасс будет сложным

ОБСЕ готова к консультациям и готова предложить свои знания и экспертные навыки, отметил генеральный секретарь миссии Томас Гремингер

Путь введения миротворческого контингента ООН в Донбасс будет сложным. Об этом в эфире 5 канала заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Миссию должен согласовать Совбез ООН. Если посмотреть на различные предложения, то четкого понимания еще нет, и процесс принятия такого решения будет сложным. ОБСЕ готова к консультациям и готова предложить свои знания и экспертные навыки. У нас есть более трех лет опыта деятельности в этом районе, одновременно мы еще раз призываем стороны к выполнению минских договоренностей ", - сказал Гремингер.

13 сентября глава МИД Павел Климкин заявил, что согласно позиции Украины, миротворцы ООН должны зайти в Донбасс только после того, как Россия выведет оттуда все свое вооружение и наемников.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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