Чехия безоговорочно поддерживает целостность Украины - МИД

Павел Климкин и Мартин Стропницкий в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в Крыму и Донбассе

Чехия безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Мартин Стропницкий в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Павлом Климкиным, говорится на сайте Министерства иностранных дел Чехии.

Дипломаты обсудили текущую ситуацию в Крыму и Донбассе.

"Мы рассматриваем незаконную аннексию Крыма как серьезное нарушение международного права", - подчеркнул Стропницький.

Министры обсудили прогресс Украины в реализации политических и экономических реформ, борьбу с коррупцией и имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Стропницкий подтвердил готовность Чехии продолжать активную поддержку реформ в Украине, особенно в качестве международного координатора в сфере образования. Он также высоко оценил стабилизацию ситуации в экономике Украины, что может быть интересным для чешских предпринимателей и инвесторов.

Ранее сообщалось, что в рамках официальной помощи Чешская Республика поможет Украине модернизировать Киевский городской центр крови.

В первом туре президентских выборов, которые состоялись 12 января, в Чехии победил действующий президент Милош Земан. Согласно подсчету 99,5% голосов, он набрал 38,6%. Второе место занял бывший глава академии наук Чехии Иржи Драгош - у него 26,6%.

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Таким образом, в Чехии пройдет второй тур президентских выборов. Голосование назначено на 26 и 27 января.

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