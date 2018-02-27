Выбран победитель конкурса на главу Национальной службы здоровья

Олег Петренко на данный момент является заместителем генерального директора клиники Isida

В конкурсе на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) победил замгендиректора частной клиники Isida Олег Петренко. Об этом в своем Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Среди 14 кандидатов на эту решающую должность Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Oleg Petrenko", - написала она.

По информации Супрун, победитель конкурса имеет "большой позитивный опыт в сфере здравоохранения". "Олег Петренко является опытным менеджером и одним из экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, положенную в основу Закона об изменениях финансировании медицины", - уточнила и.о. министра.

Решение о назначении победителя конкурса на должность главы НСЗУ будет приниматься на заседании правительства.

В профиле Петренко в Facebook указано, что на данный момент он является заместителем генерального директора клиники Isida.

Национальная служба здоровья (НСЗУ) - центральный орган исполнительной власти, который будет подписывать контракты на закупку медуслуг и заключать договоры с медучреждениями и врачами-ФОП.



НСЗУ будет следить за качеством обслуживания. Например, будет вмешиваться, если вместо четырехместной палаты пациента положили в шестиместную, или если пациенту сказали, что нет лекарств, хотя деньги на их покупку выделили.

Работу самого НСЗУ будут контролировать Счетная палата, Государственная аудиторская служба, Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

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