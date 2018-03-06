Порошенко считает, что РФ может вмешаться в украинские выборы

Президент дал интервью Financial Times

Президент Петр Порошенко заявил о достаточно высокой вероятности вмешательства России в украинские выборы. Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что гибридная война РФ включает "систему их фейковых новостей".

Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства о противодействии неправдивым новостям.

"Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, российское телевещание и российские социальные медиа запрещены в Украине именно потому, что они используются для пропагандистской войны.

По его словам, Украина имеет эффективное сотрудничество с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании.

23 февраля 2018 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения санкций против всех, кто будет привлечен к незаконному проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018-го, в день официальной аннексии Крыма Россией.

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