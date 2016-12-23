В ВОЗ заявили об изобретении вакцины против вируса Эбола

Проведенная в западноафриканской стране Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины против смертельного вируса Эбола

Всемирная организация здравоохранения заявила об изобретении эффективной вакцины против смертельного вируса Эбола. Об этом сообщили на официальном сайте ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что проведенная в западноафриканской стране Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины против смертельного вируса Эбола.

По данным ВОЗ, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV почти шести тысяч человек в течение 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Такая новая вакцина была сделана людям, которые находились в тесном контакте с больными.

Результаты исследования, как отметил на этой неделе в медицинском журнале TheLancet помощник генерального директора ВОЗ Мари-Поль Кини, показывают, что новая вакцина "... уже не поможет вернуть погибших во время эпидемии, но когда начнутся новые вспышки вируса, мы не будем беззащитны".

По данным ВОЗ, по состоянию на начало марта 2016 года было зарегистрировано 11 тыс. 316 смертей в результате болезни Эбола, в общем случаев этой болезни зарегистрировали 28 тыс. 639 за время последней ее вспышки, которая началась в 2014 году. Больше всего были поражены страны Западной Африки.

"Это как историческое, так и инновационное исследование было сделано благодаря международному сотрудничеству и координации, вкладу многих экспертов по всему миру, а также усиленному содействию местных властей", - сказал Джон Арне Рьоттинген, директор Норвежского института общественного здоровья и председатель правящей группы исследование.

В ВОЗ также отметили, что вакцина должна получить лицензию уже к концу 2017 года.

21 сентября весь состав ООН в количестве 193 стран-членов организации подписал документ, обязывающий мировое сообщество совместными усилиями избавить мир от устойчивых к лекарствам болезнетворных организмов, так называемых "супербактерий".

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