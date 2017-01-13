Суд продлил арест подозреваемого в смертельном ДТП депутата

Депутат Макаровского райсовета Матвей Евсеенко, подозреваемый в совершении смертельного ДТП на Окружной, останется под стражей до 12 марта

Святошинский районный суд Киева продлил до 12 марта 2017 года срок содержания под стражей депутата Макаровского райсовета Киевской области Матвея Евсеенко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в июле 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Святошинский райсуд столицы продлил на 60 суток срок содержания под стражей депутату Макаровского райсовета Киевской области, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

В то же время адвокат подозреваемого просил суд применить в отношении его подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В ночь на 29 июля 2016 года на столичной Кольцевой (Окружной) дороге Евсеенко, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser и пытаясь скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Волга. В результате два человека получили тяжелые травмы, один из них впоследствии скончался.

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На следующий день, 30 июля, Евсеенко был задержан. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

1 августа Шевченковский райсуд Киева избрал депутату меру пресечения в виде домашнего ареста.

22 августа Апелляционный суд столицы отменил это решение и отправил подозреваемого под стражу.

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