Суд продлил арест подозреваемого в смертельном ДТП депутата
Святошинский районный суд Киева продлил до 12 марта 2017 года срок содержания под стражей депутата Макаровского райсовета Киевской области Матвея Евсеенко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в июле 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По ходатайству прокуратуры города Киева Святошинский райсуд столицы продлил на 60 суток срок содержания под стражей депутату Макаровского райсовета Киевской области, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом", - говорится в сообщении.
В то же время адвокат подозреваемого просил суд применить в отношении его подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
В ночь на 29 июля 2016 года на столичной Кольцевой (Окружной) дороге Евсеенко, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser и пытаясь скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Волга. В результате два человека получили тяжелые травмы, один из них впоследствии скончался.
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На следующий день, 30 июля, Евсеенко был задержан. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
1 августа Шевченковский райсуд Киева избрал депутату меру пресечения в виде домашнего ареста.
22 августа Апелляционный суд столицы отменил это решение и отправил подозреваемого под стражу.
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