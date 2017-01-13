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Суд продлил арест подозреваемого в смертельном ДТП депутата

13.01.2017 13:11
Депутат Макаровского райсовета Матвей Евсеенко, подозреваемый в совершении смертельного ДТП на Окружной, останется под стражей до 12 марта
Суд продлил арест подозреваемого в смертельном ДТП депутата

Святошинский районный суд Киева продлил до 12 марта 2017 года срок содержания под стражей депутата Макаровского райсовета Киевской области Матвея Евсеенко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в июле 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Святошинский райсуд столицы продлил на 60 суток срок содержания под стражей депутату Макаровского райсовета Киевской области, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

В то же время адвокат подозреваемого просил суд применить в отношении его подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В ночь на 29 июля 2016 года на столичной Кольцевой (Окружной) дороге Евсеенко, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser и пытаясь скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Волга. В результате два человека получили тяжелые травмы, один из них впоследствии скончался.

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На следующий день, 30 июля, Евсеенко был задержан. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

1 августа Шевченковский райсуд Киева избрал депутату меру пресечения в виде домашнего ареста.

22 августа Апелляционный суд столицы отменил это решение и отправил подозреваемого под стражу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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