Турция начала поставки продовольствия в изолированный Катар

Турция организовала поставки продуктов в Катар, после того как большинство арабских стран ввели эмбарго против эмирата из-за обвинений в терроризме

Турция начала поставку продуктов питания в эмират Катар, с которым из-за обвинений в поддержке терроризма разорвали отношения большинство арабских стран. Об этом сообщает Anadolu.

После эмбарго, введенного в отношении Дохи рядом арабских стран во главе с Саудовской Аравией, Катар начал закупать продовольствие у Турции. Поступившие из Турции мясо птицы, куриные яйца, молочные продукты, в том числе кефир, уже продаются в магазинах Катара, о чем местное население было проинформировано через социальные сети.

Множество интернет-пользователей Катара делится в соцсетях информацией о поступивших из Турции продуктах питания.

Один из покупателей катарских магазинов, адвокат Сухейл Авад сообщил Anadolu, что ситуация в Катаре не ухудшилась. "Мы приобретаем продукты питания турецкого производства, благодаря чему мой сын впервые попробует турецкое молоко", - сказал Авад.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Президент США Дональд Трамп одобрил это решение.

Вместе с тем, парламент Турции одобрил соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной сфере с Катаром, которое предусматривает размещение дополнительного контингента турецких войск в этой стране

9 июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страны Персидского залива должны облегчить блокаду Катара, так как она имеет гуманитарные последствия. Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность изоляцией Катара.

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