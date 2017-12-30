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В Швеции подорвали автомобиль полиции - фото

30.12.2017 06:10
Двое подозреваемых задержаны
В Швеции подорвали автомобиль полиции - фото
Фото: www.expressen.se

В шведском городе Мальме вечером 29 декабря подорвали автомобиль полиции. Об этом сообщает Expressen.

В сообщении сказано, что машина была припаркована рядом с полицейским участком и возле жилого здания. Сразу после взрыва правоохранители оцепили место происшествия, на место также прибыли саперы.

Также сообщается, что 22-летний и 26-летний мужчины были задержаны. Полицейские проводят обыски, опрашивают свидетелей инцидента и просматривают камеры видеонаблюдения.

Полицейские пока не называют мотивы нападавших.

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Фото: www.expressen.se

23 декабря в Дании полиция задержала гражданина Сирии, который подозревался в подготовке терактов в Копенгагене в ноябре 2016 года, но скрывался в Швеции.

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