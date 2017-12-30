В Швеции подорвали автомобиль полиции - фото
В шведском городе Мальме вечером 29 декабря подорвали автомобиль полиции. Об этом сообщает Expressen.
В сообщении сказано, что машина была припаркована рядом с полицейским участком и возле жилого здания. Сразу после взрыва правоохранители оцепили место происшествия, на место также прибыли саперы.
Также сообщается, что 22-летний и 26-летний мужчины были задержаны. Полицейские проводят обыски, опрашивают свидетелей инцидента и просматривают камеры видеонаблюдения.
Полицейские пока не называют мотивы нападавших.
Фото: www.expressen.se
23 декабря в Дании полиция задержала гражданина Сирии, который подозревался в подготовке терактов в Копенгагене в ноябре 2016 года, но скрывался в Швеции.
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