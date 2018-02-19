Флешмоб "Я помню" на аллее Героев Небесной сотни: фоторепортаж

В память об участниках Революции Достоинства, расстрелянных беркутовцами в феврале 2014 года, сегодня на месте трагических событий состоялся флешмоб "Я помню".

На аллее Героев Небесной сотни выстроились живой цепью родственники погибших, волонтеры, участники Майдана и студенты, таким образом создав символическое продолжение аллеи.

Также, исполняя марш, по улице прошел заслуженный академический оркестр Вооруженных Сил Украины.

После флешмоба к портретам Героев были возложены цветы и зажжены лампадки.



Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины Майдана проходят в Киеве с 15 по 24 февраля 2018 года: подготовлен ряд выставок, акций и представлений.

Вчера состоялся молебен в память о Героях Небесной сотни.

20 февраля 2014 года, когда шел третий месяц противостояния участников Майдана и власти Януковича, силовикам выдали огнестрельное оружие и боевые патроны. Несколько групп снайперов и автоматчики "Беркута" открыли огонь по демонстрантам, которые пытались продвинуться вверх по Институтской к правительственному кварталу.



Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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