Террористы обстреляли девятиэтажный дом в Авдеевке: видео





"Авдеевка сейчасю...Снаряды ложаться близко, бьют по девятиэтажке, мы на выезд на попадание, звонят помочь, попадание на Первомайское...Молитесь!!!", - прокомментировал обстрел города пользователь Влад Маховский, выложивший видео в Facebook





Ранее замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил , что боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия.





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В сети появилось видео попадания снаряда российских оккупантов в девятиэтажный дом в Авдеевке.