USD:  26.75  27.07   EUR:  28.10  28.80  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Террористы обстреляли девятиэтажный дом в Авдеевке: видео

11.03.2017, 21:15
В сети появилось видео попадания снаряда российских оккупантов в девятиэтажный дом в Авдеевке. 

"Авдеевка сейчасю...Снаряды ложаться близко, бьют по девятиэтажке, мы на выезд на попадание, звонят помочь, попадание на Первомайское...Молитесь!!!", - прокомментировал обстрел города пользователь Влад Маховский, выложивший видео в Facebook.

Ранее замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 