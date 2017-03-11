Террористы обстреляли девятиэтажный дом в Авдеевке: видео
11.03.2017, 21:15
В сети появилось видео попадания снаряда российских оккупантов в девятиэтажный дом в Авдеевке.
"Авдеевка сейчасю...Снаряды ложаться близко, бьют по девятиэтажке, мы на выезд на попадание, звонят помочь, попадание на Первомайское...Молитесь!!!", - прокомментировал обстрел города пользователь Влад Маховский, выложивший видео в Facebook.
Ранее замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия.
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