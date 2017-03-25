Всех брать! Как в Минске били и задерживали демонстрантов: видео
По оценкам правозащитников, известно о более 700 задержанных во время акции белорусской оппозиции в Минске против президента Александра Лукашенко, посвященной также Дню Воли. После 17:30 задержанных начали отпускать из милиции. Об этом сообщает TUT.BY.
По словам правозащитницы Анастасии Лойко, в Московское РУВД доставили около 170 человек (по информации TUT.BY - около 120), Советское - около 170, Заводское - 100, Ленинское - 150 человек.
Правозащитники сообщают, что вечером после составления протоколов за нарушение порядка организации и проведения массовых акций задержанных начали отпускать из РУВД. Сообщается также, что некоторые задержанные получили по 12 суток ареста.
Cегодня в Беларуси оппозиция отмечают День Воли. 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Праздник не отмечается на официальном уровне.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:06
-
13:33
-
12:11
-
11:45
-
10:01
Материалы по теме
-
25.03.2017 19:40
-
19.02.2017 14:59
-
17.02.2017 20:25
Все материалы по теме: Демократия по-белорусски