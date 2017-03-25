Всех брать! Как в Минске били и задерживали демонстрантов: видео

По оценкам правозащитников, известно о более 700 задержанных во время акции белорусской оппозиции в Минске против президента Александра Лукашенко, посвященной также Дню Воли. После 17:30 задержанных начали отпускать из милиции. Об этом сообщает TUT.BY.

По словам правозащитницы Анастасии Лойко, в Московское РУВД доставили около 170 человек (по информации TUT.BY - около 120), Советское - около 170, Заводское - 100, Ленинское - 150 человек.

Правозащитники сообщают, что вечером после составления протоколов за нарушение порядка организации и проведения массовых акций задержанных начали отпускать из РУВД. Сообщается также, что некоторые задержанные получили по 12 суток ареста.

Cегодня в Беларуси оппозиция отмечают День Воли. 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Праздник не отмечается на официальном уровне.

В ходе акций протеста в Минске силовики задержали сотни людей, которые вышли на акции оппозиции ко Дню Воли. Около 60 человек были задержаны в офисе правозащитного центра "Весна", в том числе лидер "Весны" Алесь Беляцкий и председатель РОО "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) Олег Гулак.





Ранее власти отказали в проведении шествия ко Дня Воли по заявленному оргкомитетом маршруту от Академии наук до парка Янки Купалы, предложив провести митинг в парке Дружбы Народов. В связи с этим заявители отозвали свою заявку.

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