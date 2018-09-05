"Ничего не знаем": в России отреагировали на обвинения по Новичку

Министерству иностранных дел России не знакомы имена россиян, которых британские власти считают главными подозреваемыми в отравлении нервно-паралитическим веществом Новичок экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.
"...Нам ничего не говорят", - ответила она на вопрос журналиста об этих именах - Александр Петров и Руслан Боширов.
В российском ведомстве снова назвали "информационными манипуляциями" расследование британских властей и обвинения против граждан РФ, добавив при этом, что в Лондон было направлено "более 70 обращений", но их якобы все проигнорировали.
Захарова, которая обычно оперативно комментирует подобные информационные поводы у себя в Facebook, на этот раз вместо реакции выложила сравнительное видео танцев британского премьера Терезы Мэй и себя.
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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.
30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.
Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Позднее были обвинены якобы исполнители отравления - некие россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал обвинения "провокацией".