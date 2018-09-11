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11.09.2018, 12:08

Агентов Боширова и Петрова сдал завербованный MI6 "Аполлон" - СМИ

Агентов Боширова и Петрова сдал завербованный MI6 "Аполлон" - СМИ - Фото
Фото: gettyimages.com

По данным издания Daily Express, в начале апреля в Британию вывезли завербованного агента РФ

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В Британии разведка вышла на обвиняемых в отравлении экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля благодаря данным, которые были получены от завербованного российского агента. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на cвои источники.

По данным издания, кодовое имя завербованного агента – "Аполлон", он работал в посольстве России в Риме и занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО. В материале отмечается, когда на него вышли агенты, "Аполлон" заявил о желании эмигрировать из-за недовольства политикой президента РФ Владимира Путина.

В начале апреля его вывезли в Великобританию. Он рассказал о "международной шпионской сети Москвы" и опознал подозреваемых – Александра Петрова и Руслана Боширова.  

В Daily Express отметили, что "Аполлон" подтвердил информацию - Петров и Боширов являются сотрудниками Главного разведывательного управления РФ, он назвал их настоящие имена. Источники сообщили, что разведка четыре месяца проверяла их связи и маршруты, только после этого частично раскрыла информацию о них.

Подозреваемых в отравлении  Скрипаля и его дочери Юлии военных разведчиков ГРУ России арестуют и привлекут к уголовной ответственности Британия или ее союзники, как только они выедут за пределы России.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят".

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Теги: Сергей Скрипаль, отравление Сергея Скрипаля, владимир путин, гру, Аполлон, агент рф
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