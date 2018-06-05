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05.06.2018, 06:18

Сегодня Иран возобновит обогащение урана

Сегодня Иран возобновит обогащение урана - Фото
Фото: mei.edu

Тегеран во вторник письменно уведомит МАГАТЭ о старте процесса

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Сегодня, 5 июня, Тегеран сообщит наблюдателям ООН в Вене о том, что собирается возобновить процесс обогащения урана. Об этом местному агентству ISNA заявил представитель страны по атомной энергии Бекруз Камальванди, пишет Голос Америки.

"В письме, которое будет передано Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран объявит, что процесс увеличения мощности по производству UF6 (фторида урана) начнется во вторник", - сказал чиновник.

По словам Камальванди, Тегеран может также нарастить объемы производства центрифуг для обогащения урана.

Вчера верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не будет ограничивать свою ракетную программу и "терпеть санкции и ограничения в ядерной сфере".

Тема дня: Выход США из сделки с Ираном: что значит и чем грозит

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном, назвав страну "всемирным спонсором терроризма" и заявив, что она "порочна по своей сути". А если Вашингтон останется в этой сделке, то "мы точно знаем, что произойдет", потому что "осталось совсем немного времени до того, как Иран получит самое опасное оружие в мире". Этот шаг американского лидера раскритиковали как союзники, так и противники США.

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Теги: али хаменеи, дональд трамп, ядерное оружие, ядерная сделка, уран, МАГАТЭ, обогащение
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