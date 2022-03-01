Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях Киева и совершенствуют фортификационное оборудование позиций. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00 1 марта.

Группировка обороны Киева ведет бои и удерживает определенные районы обороны, частью сил готовится к выполнению внезапно возникающих задач.

Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.

Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав ВСУ и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры Киева.

В Северской области украинские военные ведут оборонные бои на занятых рубежах, с задачей – не допустить продвижения противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин.

Часть сил продолжает оборонять Чернигов, ведет огонь по врагу из всех имеющихся средств и не допускает захода противника в черту города.

На Слобожанщине подразделения ВСУ ведут оборонительные бои на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.

На Приморском направлении украинские бойцы ведут оборонительную операцию в определенной полосе ответственности.

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Наталия Медведева

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