Байден ответил на слова сторонника Трампа о Пуэрто-Рико: Мусор – это его поклонники

Джо Байден (Фото: ЭРА/JIM LO SCALZO)

Действующий американский лидер Джо Байден раскритиковал слова соратника кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Тони Хинчклиффа о том, что Пуэрто-Рико является "островом мусора", передает CNN.

В эфире телеканала Байден подчеркнул, что пуэрториканцы, которых он знает, – это "хорошие, порядочные, честные люди".

СПРАВКА 27 октября на предвыборном мероприятии Трампа в Madison Square Garden в Нью-Йорке комик Тони Хинчклифф использовал оскорбительные высказывания, в частности шутил, что латиноамериканцы "обожают делать детей", а Пуэрто-Рико назвал "плавающим островом мусор". 27 октября на предвыборном мероприятии Трампа в Madison Square Garden в Нью-Йорке комик Тони Хинчклифф использовал оскорбительные высказывания, в частности шутил, что латиноамериканцы "обожают делать детей", а Пуэрто-Рико назвал "плавающим островом мусор".

"Единственный мусор, который я вижу, – это его сторонники. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна и не по-американски", – сказал он. Неизвестно, кого именно имел в виду Байден – Трампа или Хинчклифф.

Слова Байдена вызвали мгновенную реакцию в сети, и республиканцы сразу провели параллели с заявлением бывшей кандидатки на пост президентки США Хиллари Клинтон в 2016 году о том, что половина сторонников Трампа - "жалкие".

Комментарии Байдена прозвучали как раз перед тем, как вице-президент Камала Гаррис должна была выступить на большом митинге в Вашингтоне, округ Колумбия, отмечает CNN. Демократка, делая свое последнее заявление перед выборами, призвала американцев "оставить Трампа в прошлом".

ДОПОЛНЕНО в 08:40 . Впоследствии Байден уточнил, что не имел в виду всех поклонников Хинчклиффа, а мусором назвал только его "ненавистническую риторику".

"Раньше сегодня я назвал ненавистническую риторику относительно Пуэрто-Рико, которую выплеснул сторонник Трампа на митинге в Мэдисон-сквер-гарден, мусором - это единственное слово, которое я могу придумать, чтобы описать это. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна. Это все. я хотел сказать. Комментарии на этом митинге не отражают того, кем мы являемся нацией», - написал он в Х.