Байден відповів на слова прибічника Трампа про Пуерто-Рико: Єдине сміття – це його прихильники

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Чинний американський лідер Джо Байден розкритикував слова соратника кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа Тоні Хінчкліффа про те, що Пуерто-Рико є "островом сміття", передає CNN.

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В ефірі телеканалу Байден наголосив, що пуерториканці, яких він знає, – це "хороші, порядні, чесні люди".

ДОВІДКА 27 жовтня на передвиборчому заході Трампа у Madison Square Garden у Нью-Йорку комік Тоні Хінчкліфф використовував образливі висловлювання, зокрема жартував, що латиноамериканці "обожнюють робити дітей", а Пуерто-Рико назвав "плаваючим островом сміття". 27 жовтня на передвиборчому заході Трампа у Madison Square Garden у Нью-Йорку комік Тоні Хінчкліфф використовував образливі висловлювання, зокрема жартував, що латиноамериканці "обожнюють робити дітей", а Пуерто-Рико назвав "плаваючим островом сміття".

"Єдине сміття, яке я бачу, – це його прихильники. Його демонізація латиноамериканців безсовісна і не по-американськи", – сказав він. Невідомо, кого саме мав на увазі Байден – Трампа чи Хінчкліффа.

Слова Байдена викликали миттєву реакцію у мережі, і республіканці одразу провели паралелі з заявою колишньої кандидатки на посаду президентки США Гілларі Клінтон у 2016 році про те, що половина прихильників Трампа — "жалюгідні".

Коментарі Байдена пролунали якраз перед тим, як віцепрезидентка Камала Гарріс мала виступити на великому мітингу у Вашингтоні, округ Колумбія, наголошує CNN. Демократка, роблячи свою останню заяву перед виборами, закликала американців "залишити Трампа у минулому".

ДОПОВНЕНО о 08:40. Згодом Байден уточнив, що не мав на увазі всіх прихильників Хінчкліффа, а сміттям назвав тільки його "ненависницьку риторику".

"Раніше сьогодні я назвав ненависницьку риторику щодо Пуерто-Рико, яку виплеснув прихильник Трампа на мітингу в Медісон-сквер-гарден, сміттям - це єдине слово, яке я можу придумати, щоб описати це. Його демонізація латиноамериканців є безсовісною. Це все, що я хотів сказати. Коментарі на цьому мітингу не відображають того, ким ми є як нація", - написав він у Х.