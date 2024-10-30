Байден відповів на слова прибічника Трампа про Пуерто-Рико: Єдине сміття – це його прихильники
Чинний американський лідер Джо Байден розкритикував слова соратника кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа Тоні Хінчкліффа про те, що Пуерто-Рико є "островом сміття", передає CNN.
В ефірі телеканалу Байден наголосив, що пуерториканці, яких він знає, – це "хороші, порядні, чесні люди".
"Єдине сміття, яке я бачу, – це його прихильники. Його демонізація латиноамериканців безсовісна і не по-американськи", – сказав він. Невідомо, кого саме мав на увазі Байден – Трампа чи Хінчкліффа.
Слова Байдена викликали миттєву реакцію у мережі, і республіканці одразу провели паралелі з заявою колишньої кандидатки на посаду президентки США Гілларі Клінтон у 2016 році про те, що половина прихильників Трампа — "жалюгідні".
Коментарі Байдена пролунали якраз перед тим, як віцепрезидентка Камала Гарріс мала виступити на великому мітингу у Вашингтоні, округ Колумбія, наголошує CNN. Демократка, роблячи свою останню заяву перед виборами, закликала американців "залишити Трампа у минулому".
ДОПОВНЕНО о 08:40. Згодом Байден уточнив, що не мав на увазі всіх прихильників Хінчкліффа, а сміттям назвав тільки його "ненависницьку риторику".
"Раніше сьогодні я назвав ненависницьку риторику щодо Пуерто-Рико, яку виплеснув прихильник Трампа на мітингу в Медісон-сквер-гарден, сміттям - це єдине слово, яке я можу придумати, щоб описати це. Його демонізація латиноамериканців є безсовісною. Це все, що я хотів сказати. Коментарі на цьому мітингу не відображають того, ким ми є як нація", - написав він у Х.
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- 8 жовтня Reuters писало, що перевага Гарріс над Трампом скоротилась, про що свідчать результати опитування.
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