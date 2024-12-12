Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины
Действующий президент США Джо Байден утвердил новую военную помощь для Украины. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Штатов Джон Кирби.
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По его словам, пакет снабдит Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны, артиллерией, беспилотниками и бронированной техникой.
Это уже 72 такой пакет помощи.
"И это президент четко дал понять, что мы будем продолжать предоставлять дополнительные пакеты до конца этой администрации", - добавил Кирби.
Других подробностей он не привел.
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