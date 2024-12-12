Байден погодив новий пакет військової допомоги для України

Ця підтримка забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, безпілотниками та броньованою технікою

Джо Байден (Фото: Samuel Corun / EPA)

Чинний президент США Джо Байден затвердив новий військової допомоги для України. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Штатів Джон Кірбі.

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За його словами, пакет забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, безпілотниками та броньованою технікою.

Це вже 72 такий пакет допомоги.

"І це президент чітко дав зрозуміти, що ми продовжуватимемо надавати додаткові пакети аж до кінця цієї адміністрації", – додав Кірбі.

Інших подробиць він не навів.

6 грудня радник Байдена з питань нацбезпеки заявив, що США розробили останню стратегію військового зміцнення України, яка передбачає "лавину" військової допомоги.

7 грудня Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $988 млн, йдеться про оборонні замовлення.

11 грудня Держдеп США схвалив угоду про надання Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 загальною вартістю понад $266 млн.