Байден погодив новий пакет військової допомоги для України
Джо Байден (Фото: Samuel Corun / EPA)

Чинний президент США Джо Байден затвердив новий військової допомоги для України. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Штатів Джон Кірбі.

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За його словами, пакет забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, безпілотниками та броньованою технікою.

Це вже 72 такий пакет допомоги.

"І це президент чітко дав зрозуміти, що ми продовжуватимемо надавати додаткові пакети аж до кінця цієї адміністрації", – додав Кірбі.

Інших подробиць він не навів.

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