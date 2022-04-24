Британия передаст Украине гаубицы AS-90 и боеприпасы к ним – СМИ

Украина должна получить 20 мобильных артиллерийских систем калибра 155 мм и десятки тысяч снарядов для них от Великобритании.

Об этом сообщает британский портал Express.co.uk со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

В частности, они сообщили, что на этой неделе 45 000 артиллерийских снарядов британского производства вместе с самоходными гаубицами AS-90 отправят за границу, где украинские войска будут учиться использовать и обслуживать их перед отправкой на фронт.

Самоходные артиллерийские установки будут переданы из состава Вооруженных Сил Великобритании.

AS-90 – самоходная артиллерийская установка, созданная оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Пушка САУ AS-90 с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола в 52 калибра – 30 км.

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Уже известно, что Великобритания также предоставляет Украине 120 бронированных патрульных автомобилей, в частности, Mastiff, который может использоваться как разведывательная или патрульная машина.

В Британии уже началось обучение украинских военных, осваивающих новые виды оружия, которые британское правительство предоставит ВСУ для битвы с Россией.

Уляна Букатюк

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