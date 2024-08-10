Четыре главных новости Украины и мира на 21:00 10 августа
- Дроны MAGURA V5 уничтожили российский катер "Тунец" и повредили еще три плавсредства в Крыму. В ночь на 9 августа украинские разведчики с помощью ударного надводного дрона MAGURA V5 уничтожили российский скоростной катер "Тунец" вблизи Черноморского во временно оккупированном Крыму, сообщила пресс-служба ГУР (подробнее).
- ВМС и ГУР поразили морскую платформу с оккупантами, которая угрожала судоходству – видео. Военно-морские силы ВСУ в партнерстве с Главным управлением разведки поразили морскую платформу с россиянами и их оборудованием – оккупанты использовали объект, чтобы сделать опасным гражданское судоходство, сообщил представитель ВМС (подробнее).
- Константиновка. Завершен разбор завалов после российской ракетной атаки – видео, фото. В Константиновке Донецкой области завершен разбор завалов торгового центра. Из-за российского удара 9 августа погибли 14 человек, в том числе двое детей, также 44 человека получили ранения, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко (подробнее).
- Военные пропагандисты РФ жалуются на потерю вертолета Ка-52 в Курской области. Российские военные пропагандисты утверждают, что 10 августа был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Местом события враг предварительно называет Курскую область, куда якобы недавно зашли украинские силы (подробнее).
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