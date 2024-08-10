Чотири головні новини України та світу на 21:00 10 серпня
- Дрони MAGURA V5 знищили російський катер "Тунець" і пошкодили ще три плавзасоби у Криму. У ніч проти 9 серпня українські розвідники за допомогою ударного надводного дрона MAGURA V5 знищили російський швидкісний катер "Тунець" поблизу Чорноморського у тимчасово окупованому Криму, повідомила пресслужба ГУР (детальніше).
- ВМС і ГУР уразили морську платформу з окупантами, яка загрожувала судноплавству – відео. Військово-морські сили ЗСУ у партнерстві з Головним управлінням розвідки уразили морську платформу з росіянами та їхнім обладнанням – окупанти використовували об'єкт, щоб зробити небезпечним цивільне судноплавство, повідомив речник ВМС (детальніше).
- Костянтинівка. Завершено розбір завалів після російської ракетної атаки – відео, фото. У Костянтинівці Донецької області завершено розбір завалів торговельного центру. Через російський удар 9 серпня загинуло 14 людей, зокрема двоє дітей, також 44 особи отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (детальніше).
- Воєнні пропагандисти РФ скаржаться на втрату гелікоптера Ка-52 у Курській області. Російські воєнні пропагандисти стверджують, що 10 серпня було збито російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Місцем події ворог попередньо називає Курську область, куди нібито нещодавно зайшли українські сили (детальніше).
Читайте також головні тексти дня:
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"П’ять елементів, необхідних для перемоги України", – Ян Бжезинський
Бізнес-тиждень: відключення повертаються, 4,7 млн євро знайшли у багажнику, Епіцентр буде з газом
Знизити витрати на електрику. Як концерн "Ярослав" інвестує у власну генерацію
Встигнути до Одеси: серпневий театральний сезон, нові кафе та дивовижні фотолокації
"Треба бути людиною, з якою тобі самій цікаво". Блогерка Алла Малкін про свій спосіб життя