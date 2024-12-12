Ермак: Мирного плана администрации Трампа пока не существует, Украина его не видела

Для Украины сейчас главное предоставить партнерам всю информацию, свою позицию и объяснить ее, считает глава ОП

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Мирного плана команды Дональда Трампа относительно российско-украинской войны сейчас не существует, украинская сторона его не видела. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Суспильному.

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Журналист спросил: известно ли чиновнику о потенциальном мирном плане Кита Келлогга, будущего спецпредставителя Трампа по Украине и России.

"Давайте, для того чтобы поставить точку в этом: никакого плана пока не существует и точно мы его не видели... Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций, они обсуждаются", – ответил Ермак.

По его словам, во время встречи с американскими политиками те "слушали, им было все интересно, они задавали вопросы, очень глубокие вопросы".

Глава ОП отметил, что его собеседники хотели получить больше информации. По мнению чиновника, для Украины сейчас главное предоставить партнерам всю информацию, свою позицию и объяснить ее.

В частности, Украине необходимо объяснить, почему для нее не подходит просто прекращение огня – в этом контексте Ермак напомнил о таких договоренностях во время Нормандского формата (до полномасштабного вторжения), когда россияне нарушали прекращение огня "за несколько дней" после подписания.

Также чиновник сообщил, что не виделся с Келлоггом во время последнего визита в США, но встречался с ним до его номинации в команду Трампа.

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В конце июня агентство Reuters опубликовало план прекращения войны в Украине, который разрабатывали Келлогг и Фред Фляйц: предполагалось, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров США, Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

В ноябре Трамп выдвинул кандидатуру Келлогга на должность спецпосланника по вопросам России и Украины. При предыдущей каденции Трампа этот пост занимал Курт Волкер.

На следующий день после номинации Келлогг заявил, что "усердно будет работать для обеспечения мира через силу".