Єрмак: Мирного плану адміністрації Трампа поки що не існує, Україна його не бачила

Для України зараз головним є надати партнерам всю інформацію, свою позицію та пояснити її, вважає голова ОП

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Мирного плану команди Дональда Трампа щодо російсько-української війни зараз не існує, українська сторона його не бачила. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Суспільному.

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Журналіст запитав: чи відомо чиновнику про потенційний мирний план Кіта Келога, майбутнього спецпредставника Трампа із питань України та Росії.

"Отже, для того щоб поставити крапку в цьому: жодного плану поки не існує і точно ми його не бачили... Ми знаємо, що існує декілька думок, декілька позицій, вони обговорюються", – відповів Єрмак.

За його словами, під час зустрічі з американськими політиками ті "слухали, їм було все цікаво, вони ставили запитання, дуже такі глибокі запитання".

Голова ОП зазначив, що його співбесідники хотіли отримати більше інформації. На думку посадовця, для України зараз головним є надати партнерам всю інформацію, свою позицію та пояснити її.

Зокрема, Україні необхідно пояснити, чому для неї не підходить просто припинення вогню – у цьому контексті Єрмак нагадав про такі домовленості під час Нормандського формату (до повномасштабного вторгнення), коли росіяни порушували припинення вогню "за декілька днів" від укладання.

Також посадовець повідомив, що не бачився з Келлогом під час останнього візиту до США, але зустрічався з ним до його номінації у команду Трампа.

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Наприкінці червня агенція Reuters публікувала план припинення війни в Україні, який розробляли Келлог і Фред Фляйц: передбачалося, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів США, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

У листопаді Трамп висунув кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника у питаннях Росії та України. За попередньої каденції Трампа цю посаду обіймав Курт Волкер.

Наступного дня після номінації Келлог заявив що "невтомно працюватиме для забезпечення миру через силу".