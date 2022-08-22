ЕС запустит тренировочную миссию для ВСУ возле границ Украины
Европейский Союз рассматривает возможность создать центр для обучения украинских военных. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на форуме в испанском городе Сантандер.
"ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских военных, но не на территории Украины", – сказал Боррель.
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По его словам, тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран, где уже есть похожие обучающие центры.
Боррель не уточнил, о какой именно стране идет речь. Но добавил, что на данном этапе в Брюсселе разрабатываются детали такой тренировочной миссии.
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