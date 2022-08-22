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ЕС запустит тренировочную миссию для ВСУ возле границ Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 17:07
ЕС запустит тренировочную миссию для ВСУ возле границ Украины - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

Европейский Союз рассматривает возможность создать центр для обучения украинских военных. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на форуме в испанском городе Сантандер.  

"ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских военных, но не на территории Украины", – сказал Боррель. 

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По его словам, тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран, где уже есть похожие обучающие центры. 

Боррель не уточнил, о какой именно стране идет речь. Но добавил, что на данном этапе в Брюсселе разрабатываются детали такой тренировочной миссии. 

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Роман Брыль
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ВСУ евросоюз тренировка обучение Жозеп Боррель
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