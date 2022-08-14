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Минобороны показало видео с учений ВСУ в Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 22:59
Минобороны показало видео с учений ВСУ в Великобритании - Фото
Фото: ВСУ

Министерство обороны показало видео с тренировок украинских военных в Великобритании.

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"Все больше и больше украинских военных приезжают в Великобританию, чтобы пройти обучение у лучших специалистов в этой области со всего мира. Мы благодарны Великобритании и всем нашим партнерам. В Украине решается будущее Европы. Украина должна победить", – говорится в сообщении министерства в Twitter.

  • 17 июня Борис Джонсон в Киеве предложил начать обширную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
  • 10 000 украинских добровольцев в возрасте примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
  • Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада, Швеция, ФинляндияДания, Норвегия.

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Андрей Водяный
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Великобритания ВСУ минобороны
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