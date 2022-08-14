Минобороны показало видео с учений ВСУ в Великобритании
Министерство обороны показало видео с тренировок украинских военных в Великобритании.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Все больше и больше украинских военных приезжают в Великобританию, чтобы пройти обучение у лучших специалистов в этой области со всего мира. Мы благодарны Великобритании и всем нашим партнерам. В Украине решается будущее Европы. Украина должна победить", – говорится в сообщении министерства в Twitter.
More and more Ukrainian soldiers are coming to the UK to get the training from the best experts in the field from all over the world.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 14, 2022
We are grateful to and all of our partners.
The future of Europe is being decided in Ukraine.
Ukraine must win. pic.twitter.com/X6SWQtevnV
- 17 июня Борис Джонсон в Киеве предложил начать обширную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
- 10 000 украинских добровольцев в возрасте примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
- Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия.
Читайте также: Городские бои, тактика и оборона: фото учений украинских военных в Британии
Комментарии