Минобороны показало видео с учений ВСУ в Великобритании

Министерство обороны показало видео с тренировок украинских военных в Великобритании.

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"Все больше и больше украинских военных приезжают в Великобританию, чтобы пройти обучение у лучших специалистов в этой области со всего мира. Мы благодарны Великобритании и всем нашим партнерам. В Украине решается будущее Европы. Украина должна победить", – говорится в сообщении министерства в Twitter.

More and more Ukrainian soldiers are coming to the UK to get the training from the best experts in the field from all over the world.

We are grateful to and all of our partners.

The future of Europe is being decided in Ukraine.

Ukraine must win. pic.twitter.com/X6SWQtevnV — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 14, 2022

17 июня Борис Джонсон в Киеве предложил начать обширную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.

10 000 украинских добровольцев в возрасте примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия.

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Андрей Водяный

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