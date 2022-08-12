Генпрокуратура Литвы подозревает Шария в отмывании денег

Генпрокуратура Литвы ведет расследование в отношении пророссийского блогера Анатолия Шария по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает издание 15min.lt со ссылкой на генерального прокурора Литвы Рита Стундене.

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По словам генпрокурора, досудебное расследование по делу о вероятной легализации полученного преступным путем имущества в отношении Шария начали проводить 2 августа.

По данным издания, расследование началось после получения заявления от российского юриста Марка Фейгина. В ней говорится, что с 2012 года Шарий, будучи резидентом Литвы, мог вести незарегистрированную деятельность, получать незадекларированные доходы от российских источников и не платить налоги.

В мае правоохранители Испании задержали Анатолия Шария в городе Таррагона на основании международного ордера на арест.

В СБУ сообщали, что Шария задержали в Испании в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей и международных партнеров. Позже суд Испании отпустил Шария под подписку о невыезде.

В Украине Шария подозревают в госизмене и нарушении равноправия граждан. Следствие считает, что блогер противоправно действовал во вред нацбезопасности в информационной сфере.

21 августа 2021 года Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария за системную антиукраинскую пропаганду.

В начале марта 2022 года канал Шария на YouTube был заблокирован на территории Украины.

В июне суд запретил деятельность пророссийской партии Шария в Украине.

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Наталия Фреик

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