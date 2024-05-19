Германия ищет еще 3,8 млрд евро для Украины. Ранее выделенных денег не хватает
Министерство обороны Германии вместе с Министерством финансов готовит запрос на выделение дополнительных 3,8 млрд евро для Украины, сообщила в субботу газета Bild am Sonntag. Запрос на выделение денег в поддержку Украины будет подан на утверждение в парламенте в июне.
По данным Bild, немецкое финансовое министерство уже предварительно одобрило запрос министра обороны Бориса Писториуса.
"Германия не должна останавливаться в укреплении обороны Украины. Если мы можем, нужно предоставить дополнительное оружие в этом году. Если удастся достичь консенсуса внутри правительства, мы сможем найти деньги в текущем финансовом году", — приводит газета слова своего источника в Минфине.
С бюджетом на 2025 год может быть посложнее. По информации Bild, немецкое Минобороны просит дополнительные 6,7 млрд евро для Бундесвера, а для Украины закладывают рекордные 15 млрд евро помощи.
- В апреле 2024 года тот же Bild писал, что Германия предоставила Украине меньше военной помощи, чем заявляла.
- 13 мая немецкий вице-канцлер Роберт Хабек сказал, что партнеры Украины недостаточно помогают ей и Вооруженные Силы Украины имеют очевидный дефицит оружия.
- В мае стало известно, что Украина получит от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T и, кроме того, немецкое правительство купит для Украины три ракетных системы HIMARS со складов США.