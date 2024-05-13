Вице-канцлер Германии: Мы сделали недостаточно для Украины, У ВСУ явный дефицит оружия

Как отметил вице-канцлер ФРГ, Украина заслуживает поддержки союзников, потому что она борется и за мир в Европе

Роберт Габек (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Союзники Украины сделали недостаточно для поддержки государства в течение последних двух лет, в результате чего Вооруженные Силы Украины имеют "явный дефицит оружия" для самозащиты. Об этом заявил вицеканцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Габек, выступая в Берлине, сообщило немецкое издание Welt.

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Габек отметил, что западные партнеры должны продолжать поставлять Украине технику и боеприпасы из собственных запасов.

Он подчеркнул, что Германия неоднократно "шла на полшага дальше, чем другие государства" в вопросе помощи для Украины, в частности выделив государству дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot.

В то же время, как заявил вице-канцлер, реальность на украинском фронте такова, что у ВСУ "явный дефицит боеприпасов" и нехватка техники для защиты.

По словам Габека, российский диктатор Владимир Путин будет продолжать принимать "решительные" меры против мира и свободы в Европе. Как подчеркнул немецкий чиновник, Украина заслуживает поддержки союзников не только потому, что она борется за свою территориальную целостность и суверенитет, но и потому, что эта война является также борьбой за безопасность в Европе.

Дальнейшая поддержка Украины союзниками "в конце концов послужит миру", добавил он.

10 апреля Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли снаряды, беспилотники, винтовки, системы разминирования и другое вооружение.

13 апреля стало известно, что Шольц принял решение передать Украине еще одну систему ПВО Patriot.

18 апреля Германия пообещала поставить Украине дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

22 апреля Габек заявил, что Германия должна взять на себя лидерство в предоставлении дальнейшей помощи Украине.

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