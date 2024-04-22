Вицеканцлер Германии Габек считает, что страна должна делать больше для помощи Украине

Роберт Габек (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Германия должна взять на себя лидерство по оказанию дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Габек, цитирует издание Welt.

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Габек приветствовал одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета помощи для Украины и заявил, что Германия также должна взять на себя инициативу по оказанию дальнейшей поддержки Киеву и расширению производства оружия.

"Мы должны расширить оборонную промышленность в Германии. По сути мы должны делать то, что сделали с энергоснабжением", — отметил он.

Вице-канцлер заявил, что не разделяет мнение некоторых политиков о том, что Германия делает достаточно и что теперь настал черед других партнеров в Европе.

"Я смотрю на это с другой стороны. Это неправильное мышление. Мы не можем играть здесь в Микадо, и только когда все начнут двигаться, мы тоже начнем двигаться. Мы должны видеть, что мы "первые", что мы ведем за собой", – сказал Габек.

10 апреля Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли снаряды, беспилотники, винтовки, системы разминирования и другое вооружение.

13 апреля стало известно, что Шольц принял решение передать Украине еще одну систему ПВО Patriot.

18 апреля Германия пообещала поставить Украине дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

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