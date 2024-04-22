Віцеканцлер Німеччини Габек вважає, що країна має робити більше для допомоги Україні

Роберт Габек (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Німеччина має взяти на себе лідерство у наданні подальшої допомоги Україні. Про це повідомив віцеканцлер, міністр економіки та проблем клімату ФРН Роберт Габек, цитує видання Welt.

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Габек привітав схвалення Палатою представників Конгресу США пакету допомоги для України та заявив, що Німеччина також має взяти на себе ініціативу в наданні подальшої підтримки Києву та розширенні виробництва зброї.

"Ми повинні розширити оборонну промисловість у Німеччині. По суті, ми маємо робити те, що зробили з енергопостачанням", – зазначив він.

Віцеканцлер заявив, що не поділяє думку деяких політиків про те, що Німеччина робить достатньо і що тепер настала черга інших партнерів у Європі.

"Я дивлюся на це з іншого боку. Це неправильне мислення. Ми не можемо грати тут у Мікадо, і тільки коли всі почнуть рухатися, ми теж почнемо рухатися. Ми маємо бачити, що ми "перші", що ми ведемо за собою", – сказав Габек.

10 квітня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, снаряди, безпілотники, гвинтівки, системи розмінування та інше озброєння.

13 квітня стало відомо, що Шольц ухвалив рішення передати Україні ще одну систему ППО Patriot.

18 квітня Німеччина пообіцяла поставити Україні додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T.

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