Віцеканцлер Німеччини: Ми зробили недостатньо для України, ЗСУ мають явний дефіцит зброї

Як зазначив віцеканцлер ФРН, Україна заслуговує на підтримку союзників, бо вона бореться й за мир у Європі

Роберт Габек (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Союзники України зробили недостатньо для підтримки держави протягом останніх двох років, внаслідок чого наразі Збройні Сили України мають "явний дефіцит зброї" для самозахисту. Про це заявив віцеканцлер, міністр економіки та проблем клімату ФРН Роберт Габек під час виступу у Берліні, повідомило німецьке видання Welt.

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Габек зазначив, що західні партнери мають продовжувати постачати Україні техніку та боєприпаси з власних запасів.

Він підкреслив, що Німеччина неодноразово "йшла на півкроку далі, ніж інші держави" у питанні допомоги для України, зокрема виділивши державі додаткову систему протиповітряної оборони Patriot.

Водночас, як заявив віцеканцлер, реальність на українському фронті нині така, що ЗСУ мають "явний дефіцит боєприпасів" і брак техніки для захисту.

За словами Габека, російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме вживати "рішучих" заходів проти миру й свободи у Європі. Як підкреслив німецький посадовець, Україна заслуговує на підтримку союзників не лише через те, що вона бореться за свою територіальну цілісність і суверенітет, а й тому, що ця війна є також боротьбою за безпеку в Європі.

Подальша підтримка України союзниками "зрештою послужить миру", додав він.

10 квітня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли снаряди, безпілотники, гвинтівки, системи розмінування та інше озброєння.

13 квітня стало відомо, що Шольц ухвалив рішення передати Україні ще одну систему ППО Patriot.

18 квітня Німеччина пообіцяла постачити Україні додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T.

22 квітня Габек заявив, що Німеччина має взяти на себе лідерство у наданні подальшої допомоги Україні.

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