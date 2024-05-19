Німеччина шукає ще 3,8 млрд євро для України. Раніше виділених грошей не вистачає
Міністерство оборони Німеччини разом із Міністерства фінансів готує запит на виділення додаткових 3,8 млрд євро для України, повідомила в суботу газета Bild am Sonntag. Запит на виділення грошей на підтримку України подадуть на затвердження у парламенті у червні.
Виділені урядом цього року 7,1 млрд євро практично повністю розплановані, а на закупівлю нових партій зброї для України залишилося лише 300 млн євро.
За даними Bild, німецьке фінансове міністерство попередньо уже схвалило запит міністра оборони Бориса Пісторіуса.
"Німеччина не повинна зупинятися у зміцненні оборони України. Якщо ми можемо, треба надати додаткову зброю цього року. Якщо вдасться досягти консенсусу всередині уряду, ми зможемо знайти гроші у поточному фінансовому році", – наводить газета слова свого джерела у Мінфіні.
З бюджетом на 2025 рік може бути складніше. За інформацією Bild, німецьке Міноборони просить додаткові 6,7 млрд євро для Бундесверу, а для України закладають рекордні 15 млрд євро допомоги.
- У квітні 2024 року той же Bild писав, що Німеччина надала Україні менше військової допомоги, ніж заявляла.
- 13 травня німецький віцеканцлер Роберт Габек сказав, що партнери України недостатньо допомагають їй і Збройні Сили України мають очевидний дефіцит зброї.
- У травні стало відомо, що Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T, і, крім того, німецький уряд купить для України три ракетні системи HIMARS зі складів США.