Глава Верховной Рады допустил изменение Конституции в части курса Украины в НАТО

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины на фоне переговоров с Россией.

Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

Справка. Стратегический курс Украины на членство в НАТО и Европейском Союзе закреплен в трех статьях Конституции.

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части", – отметил глава ВРУ.

Он также подчеркнул, что для Украины важно то, чтобы "по результатам этих договоренностей прежде всего мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".

"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению", – добавил Стефанчук.







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В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ по требованию не брать Украину в Альянс.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев "максимально сблизили свои позиции" по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что позиции нашей страны неизменны, а явления российской стороны относительно переговоров с Украиной – это лишь их запросы.

Уляна Букатюк

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