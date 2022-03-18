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Глава Верховной Рады допустил изменение Конституции в части курса Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 21:43
Глава Верховной Рады допустил изменение Конституции в части курса Украины в НАТО - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины на фоне переговоров с Россией.

Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

Справка. Стратегический курс Украины на членство в НАТО и Европейском Союзе закреплен в трех статьях Конституции.

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части", – отметил глава ВРУ.

Он также подчеркнул, что для Украины важно то, чтобы "по результатам этих договоренностей прежде всего мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".

"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению", – добавил Стефанчук.


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  • Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что позиции нашей страны неизменны, а явления российской стороны относительно переговоров с Украиной – это лишь их запросы.
Уляна Букатюк
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