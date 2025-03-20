Каллас считает, что для мирных переговоров не нужен спецпосланник ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла идею назначения спецпосланника для представления ЕС на мирных переговорах об окончании российско-украинской войны. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов блока.
По их данным, во время закрытой встречи лидеров ЕС Каллас заявила, что отношения с Киевом входят в ее компетенцию, а выдвижение новой фигуры спецпредставителя не было бы полезным.
С предложением создать такую должность и переговорную группу выступил президент Финляндии Александр Стубб, в ходе дискуссии ее поддержал премьер-министр Испании Педро Санчес, рассказал один из дипломатов.
Создать должность спецпосланника и переговорную группу предлагают, чтобы усилить влияние ЕС на мирные переговоры, заявил собеседник.
- После переговоров США и России в Саудовской Аравии главы МИД Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии, Евросоюза и Украины выступили с общим заявлением о необходимости их участия в дальнейших переговорах.
- 20 марта состоялось заседание Европейского совета, на нем президент Зеленский заявил, что ЕС нужна быстрота в принятии решений и "четкие инструменты" для защиты от ненужных блокировок со стороны стран – участников блока.
- По данным источников Politico, Каллас предложила новый вариант рекомендации об увеличении военной помощи Украине, но он не облегчил достижение консенсуса среди государств блока.