Каллас считает, что для мирных переговоров не нужен спецпосланник ЕС

По данным источников, чиновница заявила, что отношения с Киевом относятся к ее компетенции

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла идею назначения спецпосланника для представления ЕС на мирных переговорах об окончании российско-украинской войны. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов блока.

По их данным, во время закрытой встречи лидеров ЕС Каллас заявила, что отношения с Киевом входят в ее компетенцию, а выдвижение новой фигуры спецпредставителя не было бы полезным.

С предложением создать такую должность и переговорную группу выступил президент Финляндии Александр Стубб, в ходе дискуссии ее поддержал премьер-министр Испании Педро Санчес, рассказал один из дипломатов.

Создать должность спецпосланника и переговорную группу предлагают, чтобы усилить влияние ЕС на мирные переговоры, заявил собеседник.