Кулеба раскритиковал Германию за нерешительность: Колеблется по большинству вопросов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Германию за нерешительность. По его словам, эта страна колеблется по большинству вопросов, касающихся Украины. Об этом министр рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба уверен, что немецкая Ostpolitik нуждается сейчас в смелых и дальновидных решениях, которые восстановили бы репутацию Германии в Восточной Европе. Во-первых, это устранение всех препятствий для передачи оружия, необходимого Украине. Во-вторых, речь идет о санкциях против России, и, в-третьих, о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"К сожалению, Германия является одной из стран ЕС, которые больше всего колеблются по большинству вопросов. Европейская интеграция Украины – вопрос войны и мира на нашем континенте. Каждый, кто мыслит рационально и стратегически, должен быть в авангарде продвижения по этому вопросу. Я же слышу аргументы вроде: сначала должны позаботиться о Сербии", – рассказал Кулеба.

Министр считает, что победа Украины в войне с Россией позволит Европе выйти из кризиса и найти себя. В противном случае Европе грозят десятилетия нестабильности и отсутствия безопасности.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что вынужден применять не совсем "дипломатические" методы при общении с немецкими политиками. Приходится стучать кулаком по столу, заявил он.

Читайте также: Шольц об упреках в нерасторопности с вооружением Украины: Я быстро принимаю решение

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.