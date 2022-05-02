UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба раскритиковал Германию за нерешительность: Колеблется по большинству вопросов

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 06:21
Кулеба раскритиковал Германию за нерешительность: Колеблется по большинству вопросов - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Германию за нерешительность. По его словам, эта страна колеблется по большинству вопросов, касающихся Украины. Об этом министр рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба уверен, что немецкая Ostpolitik нуждается сейчас в смелых и дальновидных решениях, которые восстановили бы репутацию Германии в Восточной Европе. Во-первых, это устранение всех препятствий для передачи оружия, необходимого Украине. Во-вторых, речь идет о санкциях против России, и, в-третьих, о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"К сожалению, Германия является одной из стран ЕС, которые больше всего колеблются по большинству вопросов. Европейская интеграция Украины – вопрос войны и мира на нашем континенте. Каждый, кто мыслит рационально и стратегически, должен быть в авангарде продвижения по этому вопросу. Я же слышу аргументы вроде: сначала должны позаботиться о Сербии", – рассказал Кулеба.

Министр считает, что победа Украины в войне с Россией позволит Европе выйти из кризиса и найти себя. В противном случае Европе грозят десятилетия нестабильности и отсутствия безопасности.

  • Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что вынужден применять не совсем "дипломатические" методы при общении с немецкими политиками. Приходится стучать кулаком по столу, заявил он.

Читайте также: Шольц об упреках в нерасторопности с вооружением Украины: Я быстро принимаю решение

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия МИД дмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 