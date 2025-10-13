Лекорню объявил новое правительство Франции. Заменил главу Минобороны

Лекорню, который на прошлой неделе пробыл в должности всего 14 часов, во второй раз сформировал новое правительство, чтобы принять бюджет

Себастьян Лекорню (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню представил новое правительство вечером 12 октября, всего через два дня после своего переназначения. Об этом сообщает Politico.

На прошлой неделе Франция оказалась на грани политического кризиса, когда недовольство начальным составом правительства премьера заставило Лекорню уйти в отставку через 14 часов после вступления в должность.

Консерватор Катрин Вотрен, которая занимала должность министра здравоохранения и труда в правительстве Франсуа Байру, стала новым министром Вооруженных сил. По данные Associated Press, она будет отвечать за военную поддержку Украины и координацию действий Франции в сфере европейской безопасности на фоне роста угроз со стороны России.

Должность министра внутренних дел получил шеф парижской полиции Лоран Нуньес, а бывший руководитель французской государственной железнодорожной компании SNCF Жан-Пьер Фаранду – должность министра труда.

"Я хотел бы поблагодарить женщин и мужчин, которые добровольно посвятили себя этому правительству, отложив свои личные и партийные интересы", – написал Лекорню в сети X.

Среди оставшихся – министр юстиции Жеральд Дарманен, министр бюджета Амели де Моншален, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро и министр экономики и финансов Ролан Лескюр, которого называют человеком президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ему придется принять бюджет на следующий год, одновременно сокращая огромный дефицит государственных расходов Франции. Ожидается, что Лекорню представит бюджетные планы на следующий год 13 октября и очертит свои политические приоритеты в речи перед французским парламентом в ближайшие дни.

Свои должности также сохранили Анни Женевар – министр сельского хозяйства и Рашида Дати – министр культуры, которая баллотируется на пост мэра Парижа в следующем году. В партии "Республиканцы" уже заявили, что участие этих политиков в новом правительстве означает их исключение из партии.

Неизвестно сколько продержится это новое правительство, ведь ультраправая партийная группировка "Национальное объединение" и ультралевая "Непокоренная Франция" уже четко заявили, что проголосуют против правительства. Вместе они контролируют более трети мест в Национальном собрании Франции, самой влиятельной нижней палате парламента.

Судьба кабинета Лекорню будет зависеть от позиции Социалистической партии, в которой заявили, что подумают, поддерживать ли правительство премьера после того, как получат четкие предложения Лекорню, особенно относительно возможного приостановления противоречивой пенсионной реформы, принятой Макроном.