Макрон снова назначил премьером Лекорню, который 6 октября подал в отставку

Себастьян Лекорню (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Поздно вечером 10 октября президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром страны Себастьяна Лекорню. Об этом сообщило медиа BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Республики назначил господина Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", — сообщил Елисейский дворец, не предоставляя никаких подробностей после длительных переговоров.

Лекорню отреагировал на свое переназначение в социальной сети X. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы принять бюджет страны и положить конец политическому кризису, истощающему французов, а также нестабильности, которая вредит имиджу Франции и ее интересам.

Он добавил, что этого можно достичь только при определенных условиях, сделав необходимые выводы из последних нескольких недель:

→ все вопросы, затронутые во время консультаций, проведенных в последние дни, будут открыты для парламентского обсуждения: члены парламента и сенаторы смогут выполнить свои обязанности, и дебаты должны продолжаться до конца;

→ восстановление государственных финансов остается приоритетом для будущего и суверенитета Франции: никто не сможет уклониться от этой необходимости;

→ все амбиции законны и полезны, но те, кто присоединится к правительству, должны обязаться отказаться от президентских амбиций на 2027 год;

→ новая правительственная команда должна воплощать обновленный и разнообразный спектр навыков.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьера. Это произошло только после 14 часов после того, как он представил состав Кабинета министров. В тот же день Макрон принял отставку Лекорню.

Но впоследствии стало известно, что французский президент поручил Лекорню провести переговоры с другими политическими партиями, чтобы попытаться найти выход из кризиса.

СПРАВКА После внеочередных выборов в парламент в июне 2024 года ни одна из политических сил не получила четкого и стабильного большинства. Это привело к неустойчивости правительств и сложностям с формированием коалиций. Частые смены правительств и споры между партиями парализовали принятие решений. Экономические трудности и непопулярные реформы, такие как повышение пенсионного возраста, вызвали протесты и падение доверия к власти. Макрон пытается сформировать новое правительство и избежать досрочных выборов, но ситуация остается неустойчивой.