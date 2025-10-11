Макрон снова назначил премьером Лекорню, который 6 октября подал в отставку
Поздно вечером 10 октября президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром страны Себастьяна Лекорню. Об этом сообщило медиа BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Республики назначил господина Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", — сообщил Елисейский дворец, не предоставляя никаких подробностей после длительных переговоров.
Лекорню отреагировал на свое переназначение в социальной сети X. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы принять бюджет страны и положить конец политическому кризису, истощающему французов, а также нестабильности, которая вредит имиджу Франции и ее интересам.
Он добавил, что этого можно достичь только при определенных условиях, сделав необходимые выводы из последних нескольких недель:
→ все вопросы, затронутые во время консультаций, проведенных в последние дни, будут открыты для парламентского обсуждения: члены парламента и сенаторы смогут выполнить свои обязанности, и дебаты должны продолжаться до конца;
→ восстановление государственных финансов остается приоритетом для будущего и суверенитета Франции: никто не сможет уклониться от этой необходимости;
→ все амбиции законны и полезны, но те, кто присоединится к правительству, должны обязаться отказаться от президентских амбиций на 2027 год;
→ новая правительственная команда должна воплощать обновленный и разнообразный спектр навыков.
6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьера. Это произошло только после 14 часов после того, как он представил состав Кабинета министров. В тот же день Макрон принял отставку Лекорню.
Но впоследствии стало известно, что французский президент поручил Лекорню провести переговоры с другими политическими партиями, чтобы попытаться найти выход из кризиса.
- Лекорню был пятым премьер-министром страны за менее чем два года. Он возглавлял правительство менее месяца – с 9 сентября.
- До этого французское правительство возглавлял Франсуа Байру. Он находился в должности почти девять месяцев.
