Макрон знову призначив прем’єром Лекорню, який 6 жовтня подав у відставку

Себастьян Лекорню (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Пізно ввечері 10 жовтня президент Франції Еммануель Макрон знову призначив прем’єр-міністром країни Себастьяна Лекорню. Про це повідомило медіа BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

"Президент Республіки призначив пана Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд", – повідомив Єлисейський палац, не надаючи жодних подробиць після тривалих переговорів.

Лекорню відреагував на своє перепризначення у соціальній мережі X. Він заявив, що зробить все можливе, щоб ухвалити бюджет країни та покласти край політичній кризі, яка виснажує французів, а також нестабільності, яка шкодить іміджу Франції та її інтересам.

Він додав, що цього можна досягти лише за певних умов, зробивши необхідні висновки з останніх кількох тижнів:

→ усі питання, порушені під час консультацій, проведених останніми днями, будуть відкриті для парламентського обговорення: члени парламенту та сенатори зможуть виконати свої обов'язки, і дебати мають тривати до кінця;

→ відновлення державних фінансів залишається пріоритетом для майбутнього та суверенітету Франції: ніхто не зможе ухилитися від цієї необхідності;

→ усі амбіції є законними та корисними, але ті, хто приєднається до уряду, повинні зобов'язатися відмовитися від президентських амбіцій на 2027 рік;

→ нова урядова команда повинна втілювати оновлений та різноманітний спектр навичок.

6 жовтня Лекорню подав у відставку з посади прем'єра. Це сталося лише після 14 годин після того, як він представив склад Кабінету міністрів. Того самого дня Макрон ухвалив відставку Лекорню.

Але згодом стало відомо, що французький президент доручив Лекорню провести переговори з іншими політичними партіями, щоб спробувати знайти вихід з кризи.

ДОВІДКА Після позачергових виборів до парламенту у червні 2024 року жодна з політичних сил не отримала чіткої та стабільної більшості. Це призвело до нестійкості урядів і складнощів із формуванням коаліцій. Часті зміни урядів і суперечки між партіями паралізували ухвалення рішень. Економічні труднощі та непопулярні реформи, як-от підвищення пенсійного віку, спричинили протести й падіння довіри до влади. Макрон намагається сформувати новий уряд і уникнути дострокових виборів, але ситуація залишається нестійкою.