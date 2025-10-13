Лекорню оголосив новий уряд Франції. Замінив главу Міноборони

Лекорню, який минулого тижня пробув на посаді лише 14 годин, вдруге сформував новий уряд, щоб стабілізувати кризу та ухвалити бюджет

Себастьян Лекорню (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню представив новий уряд ввечері 12 жовтня, лише через два дні після свого перепризначення. Про це повідомляє Politico.

Минулого тижня Франція опинилась на межі політичної кризи, коли незадоволення початковим складом уряду прем'єра змусило Лекорню піти у відставку через 14 годин після вступу на посаду.

Консерваторка Катрін Вотрен, яка обіймала посаду міністра охорони здоров'я та праці в уряді Франсуа Байру, стала новим міністром Збройних сил. За даними Associated Press, вона відповідатиме за військову підтримку України та координацію дій Франції у сфері європейської безпеки на тлі зростання загроз із боку Росії.

Посаду міністра внутрішніх справ отримав шеф паризької поліції Лоран Нуньєс, а колишній керівник французької державної залізничної компанії SNCF Жан-П'єр Фаранду – посаду міністра праці.

"Я хотів би подякувати жінкам і чоловікам, які добровільно присвятили себе цьому уряду, відклавши свої особисті та партійні інтереси", – написав Лекорню у своєму дописі на X.

Серед тих, хто залишився, – міністр юстиції Жеральд Дарманен, міністерка бюджету Амелі де Моншален, міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро і міністр економіки й фінансів Ролан Лескюр, якого називають людиною президента Франції Емманюеля Макрона.

Йому доведеться ухвалити бюджет на наступний рік, одночасно скорочуючи величезний дефіцит державних витрат Франції. Очікують, що Лекорню представить бюджетні плани на наступний рік 13 жовтня й окреслить свої політичні пріоритети у промові перед французьким парламентом найближчими днями.

Свої посади також зберегли Анні Женевар – міністерка сільського господарства та Рашіда Даті – міністерка культури, яка балотується на посаду мера Парижа наступного року. У партії "Республіканці" вже заявили, що участь цих політиків у новому уряді означає їхнє виключення з партії.

Невідомо скільки протримається цей новий уряд, адже ультраправе партійне угруповання "Національне об’єднання" і ультраліве "Нескорена Франція" вже чітко заявили, що проголосують проти уряду. Разом вони контролюють понад третину місць у Національних зборах Франції, найвпливовішій нижній палаті парламенту.

Доля кабінету Лекорню залежатиме від позиції Соціалістичної партії, у якій заявили, що подумають, чи підтримувати уряд прем'єра після того, як отримають чіткі пропозиції Лекорню, особливо щодо можливого призупинення суперечливої пенсійної реформи, прийнятої Макроном.