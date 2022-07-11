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Медведчук до сих пор может иметь долю в консорциуме в сфере защищенной печати – Bihus.Info

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 22:04
Медведчук до сих пор может иметь долю в консорциуме в сфере защищенной печати – Bihus.Info - Фото
Виктор Медведчук (Фото: СБУ)

Редакция Bihus.Info получила копии внутренних документов о структуре активов Виктора Медведчука. Среди этих файлов есть упоминания о доле Медведчука в консорциуме ЕДАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система), который долгое время был монополистом в сфере защищенной печати в Украине.  

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Согласно внутренним файлам, Медведчук получил долю в консорциуме ЕДАПС через цепь фирм Staprel Holdings (Кипр), Foils Overseas (Невис) и Trusrcor Overseas (Невис). Пока эти фирмы Медведчук контролирует через свою жену Оксану Марченко

В полученных Bihus.Info документах говорится, что Медведчук через трастовые схемы имел долю в 20% в ЕДАПСе. 

Консорциум ЕДАПС получил наибольшее содействие со стороны украинских чиновников в 2004 году, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента Кучмы. В партнерство с частными фирмами вошло МВД, заключило с консорциумом генеральный контракт на пять лет и начало отдавать государственные заказы. 

С тех пор ЕДАПС надолго монополизировал сферу изготовления паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и других документов. 

Ранее украиснкие СМИ писали, что Медведчук может стоять за компанией "Голография", с которой начинался консорциум ЕДАПС. Она еще в 2001 году получила от государства право разрабатывать и продавать голографическую защиту государственным органам. 

Структура собственности компаний, образовавших консорциум ЕДАПС, не позволяет проверить, указаны ли в схеме фирмы Медведчука-Марченко среди бенефициаров консорциума сейчас. 

Однако точно можно говорить, что все три офшорные фирмы Медведчук задекларировал в 2019 и 2020 годах, когда стал народным депутатом Украины, указывают в Bihus.Info. 

В конце 2016 года ЕДАПС был расформирован, но в 2021 году ЕДАПС вернулся к государственным заказам Украины и получил контракт на 400 млн грн. 

Единая государственная автоматизированная паспортная система (ЕДАПС) – консорциум, занимавшийся производством идентификационных документов и информационных систем. Был основан в Киеве в 2004 году 8 компаниями-членами, работавшими в сфере защищенной печати и информационных технологий. В декабре 2016 года консорциум был расформирован в связи с тем, что он с самого начала был временным объединением компаний. Вернулся к госзаказам в 2021 году. 

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Роман Брыль
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bihus.info мвд виктор медведчук ЕДАПС
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