На юге Россия потеряла более 1000 оккупантов за сутки – Тарнавский

Российские захватчики потеряли 1051 оккупанта и более 200 единиц поврежденной и уничтоженной техники за сутки. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский.

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"Более 200 единиц поврежденной и уничтоженной вражеской техники за сутки. Общие потери оккупантов на таврическом направлении в живой силе – 1051 человек. Боевые действия продолжаются", – написал он.

Тарнавский отметил, что в общей сложности захватчики нанесли один ракетный и 18 авиационных ударов, провели 43 боестолкновения, совершили 859 артиллерийских обстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии украинских защитников на направлении выполнили 1500 огневых задач, написал он.

Двое оккупантов попали в плен, отметил командующий.

Он сообщил об уничтожении 143 единиц военной техники захватчиков. В частности: 31 танк, 74 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, три ракетных системы залпового огня, 18 беспилотников и 10 единиц автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов россиян.

Еще 63 единицы вооружения и военной техники оккупантов повреждены, в том числе 20 танков, подытожил Тарнавский.

Вчера, 19 октября, в районе Авдеевки был черный день для россиян, атакующих укрепрайон: оккупанты потеряли около 900 человек и более 150 единиц техники.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.

20 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили около 40 атак российских оккупантов на Купянском и Авдеевском направлениях, в общей сложности произошло 77 боестолкновений за сутки.

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