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На півдні Росія втратила понад 1000 окупантів за добу – Тарнавський

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 20:12
На півдні Росія втратила понад 1000 окупантів за добу – Тарнавський - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: Military Media Center)

Російські загарбники втратили 1051 окупанта та понад 200 одиниць пошкодженої та знищеної техніки за добу. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Понад 200 одиниць пошкодженої та знищеної ворожої техніки за добу. Загальні втрати окупантів на таврійському напрямку у живій силі – 1051 особа. Бойові дії тривають", – написав він.

Тарнавський зазначив, що загалом загарбники завдали один ракетний та 18 авіаційних ударів, провели 43 боєзіткнення, здійснили 859 артилерійських обстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії українських захисників на напрямку виконали 1500 вогневих завдань, написав він.

Двоє окупантів потрапили в полон, зазначив командувач.

Він повідомив про знищення 143 одиниць військової техніки загарбників. Зокрема: 31 танк, 74 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, три ракетні системи залпового вогню, 18 безпілотників та 10 одиниць автомобільної  техніки. Також знищено склад боєприпасів росіян.

Ще 63 одиниці озброєння та військової техніки окупантів пошкоджено, зокрема 20 танків, підсумував Тарнавський.

  • Учора, 19 жовтня, в районі Авдіївки був чорний день для росіян, що атакують укріпрайон: окупанти втратили близько 900 осіб та понад 150 одиниць техніки.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • 20 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили близько 40 атак російських окупантів на Куп'янському та Авдіївському напрямках, загалом відбулося 77 боєзіткнень за добу

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Артем Джеріпа
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війнавтратиОлександр Тарнавськийтаврійський напрямок

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