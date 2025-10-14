Накануне ЧМ-2026 администрация Трампа выделит полмиллиарда долларов для защиты от дронов

Белый дом запустит федеральную программу для усиления воздушной безопасности во время чемпионата мира по футболу 2026 года

Президент Трамп принимает футбольный клуб "Ювентус" в Белом доме (Фото: Epa/ Дуг Миллс)

Администрация президента США Дональда Трампа стремится защитить небо США от дронов в преддверии чемпионата мира по футболу летом 2026 года. Эту технологию рассматривают как необходимую как для усиления безопасности, так и для того, чтобы помочь опередить иностранную конкуренцию в области авиационных технологий. Об этом сообщило издание Politico.

По словам директора рабочей группы Белого дома по вопросам Чемпионата мира по футболу 2026 года Эндрю Джулиани, администрация планирует выделить $500 млн для усиления воздушной безопасности во время ЧМ, который пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Эти средства доступны всем 50 штатам, но будут специально использованы для обеспечения безопасности 104 футбольных матчей, которые будут проходить на американских стадионах.

Местные полицейские управления будут выявлять самолеты, а затем глушить их или отдавать приказ возвращаться к местам происхождения.

"Все, от губернаторов до различных комиссаров полиции в этих разных городах и главного офицера безопасности стадиона, говорят, что это то, что им нужно для защиты мест проведения (Чемпионата мира)", – сказал Джулиани.

Сегодня только Министерство внутренней безопасности (DHS) и Министерство юстиции имеют законные полномочия перехватывать или нейтрализовать дроны.

Администрация Трампа изучает временные механизмы, которые позволят местным правоохранительным органам делать это во время турнира, если Конгресс не сможет продвинуть новое законодательство.

Старший директор Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом Себ Горка говорит, что дроны – это революционная технология, как для добра, так и для зла.

"Мы усилим соблюдение действующих законов, чтобы сдержать два типа людей: злодеев и идиотов – невежд и нерадивых", – добавил он.

Как передает издание, в августе Горка и Джулиани встретились с представителями местных организационных комитетов в 11 американских городах, которые будут принимать матчи чемпионата мира.

По словам Джулиани, ведущий сотрудник службы безопасности ФИФА, назвал дроны самой большой проблемой безопасности 39-дневного турнира.

США, Канада и Мексика провели первую трехстороннюю встречу по координации борьбы с беспилотниками этим летом в Мехико, несмотря на различные правовые базы трех стран-хозяев чемпионата мира.

Кроме Чемпионата мира, администрация рассматривает политику в отношении дронов с более широкими промышленными и оборонными целями. В июне Трамп подписал исполнительные указы по усилению безопасности воздушного пространства, ускорению инноваций в сфере отечественных дронов и расширению коммерческих операций.

В марте 2024 года сообщалось, что в Германии рассматривают возможность ввести запрет на использование дронов, которые "становятся одной из самых больших проблем", на Евро-2024.