Напередодні ЧС-2026 адміністрація Трампа виділить пів мільярда доларів для захисту від дронів

Білий дім запустить федеральну програму для посилення повітряної безпеки під час чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці

Президент Трамп приймає футбольний клуб "Ювентус" у Білому домі (Фото: Epa/ Дуг Міллс)

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне захистити небо США від дронів напередодні чемпіонату світу з футболу влітку 2026 року. Цю технологію розглядають як необхідну як для посилення безпеки, так і для того, щоб допомогти випередити іноземну конкуренцію в галузі авіаційних технологій. Про це повідомило видання Politico.

За словами директора робочої групи Білого дому з питань чемпіонату світу з футболу 2026 року Ендрю Джуліані, адміністрація планує виділити $500 млн для посилення повітряної безпеки під час ЧС, який відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці.

Ці кошти доступні всім 50 штатам, але будуть спеціально використані для забезпечення безпеки 104 футбольних матчів, які проходитимуть на американських стадіонах.

Місцеві поліційні управління виявлятимуть літаки, а потім глушитимуть їх або ж віддаватимуть наказ повертатись до місць походження.

"Усі, від губернаторів до різних комісарів поліції в цих різних містах і головного офіцера безпеки стадіону, кажуть, що це те, що їм потрібно для захисту місць проведення (чемпіонату світу)", – сказав Джуліані.

Сьогодні лише Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) та Міністерство юстиції мають законні повноваження перехоплювати або нейтралізувати дрони.

Адміністрація Трампа вивчає тимчасові механізми, які дозволять місцевим правоохоронним органам робити це під час турніру, якщо Конгрес не зможе просунути нове законодавство.

Старший директор Ради національної безпеки з питань боротьби з тероризмом Себ Горка каже, що дрони – це революційна технологія, як для добра, так і для зла.

"Ми посилимо дотримання чинних законів, щоб стримати два типи людей: лиходіїв та ідіотів – невігласів та недбайливих", – додав він.

Як передає видання, у серпні Горка та Джуліані зустрілись з представниками місцевих організаційних комітетів в 11 американських містах, які прийматимуть матчі чемпіонату світу.

За словами Джуліані, провідний співробітник служби безпеки ФІФА, назвав дрони найбільшою проблемою безпеки 39-денного турніру.

США, Канада та Мексика провели першу тристоронню зустріч щодо координації боротьби з безпілотниками цього літа в Мехіко, попри різні правові бази трьох країн-господарів чемпіонату світу.

Окрім Чемпіонату світу, адміністрація розглядає політику щодо дронів із ширшими промисловими та оборонними цілями. У червні Трамп підписав виконавчі укази щодо посилення безпеки повітряного простору, прискорення інновацій у сфері вітчизняних дронів та розширення комерційних операцій.

У березні 2024 року повідомлялося, що у Німеччині розглядають можливість запровадити заборону на використання дронів, які "стають однією з найбільших проблем" на Євро-2024.