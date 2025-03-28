Портников о том, может ли Трамп остановить боевые действия: Санкции, помощь и удары по РФ

По мнению публициста, это путь к "более быстрому окончанию активной фазы войны"

Виталий Портников (Скриншот по видео LIGA.net)

Для скорейшего окончания активной фазы войны президент США Дональд Трамп может усилить экономические ограничения против России, ввести вторичные санкции, увеличить военную помощь Украине и позволить бить предоставленным оружием вглубь РФ. Такое мнение высказал публицист и журналист Виталий Портников в программе LIGA Talk.

Ведущий спросил: есть ли у кого-то в мире, в первую очередь Трампа, реальные механизмы для того, чтобы как можно скорее завершилась активная фаза российско-украинской войны?

По мнению Портникова, для этого требуется ужесточение экономических санкций против РФ и введение вторичных санкций против стран, покупающих нефть у страны-агрессора.

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Также публицист отметил, что необходима более интенсивная военная помощь Украине с разрешением наносить удары по международно признанной территории России.

"Это и есть путь к более быстрому окончанию активной фазы войны", – считает публицист.

25 марта агентство Bloomberg сообщило, что российский экспорт нефти вырос до пятимесячного максимума на фоне того, что инициированные США переговоры по прекращению огня в Украине затягиваются.

28 марта госсекретарь США Рубио заявил, что в переговорах о завершении российско-украинской войны должны учитываться введенные против РФ санкции.