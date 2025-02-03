Правоохранители установили личность украинского военного, обезглавленного россиянами
Правоохранители предварительно установили личность украинского военного, обезглавленного российскими оккупантами. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Министерства внутренних дел Артур Добросердов.
В интернете распространяются фотографии с российских ресурсов, на которых запечатлено изображение украинского военнослужащего с отсеченной головой.
Работникам Секретариата уполномоченного предварительно удалось установить личность павшего защитника. Об этих данных уже сообщили Национальной полиции для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий, чтобы установить обстоятельства происшествия, местонахождение тела и другие важные детали.
Также Секретариат проинформировал Офис генерального прокурора об очередном нарушении Россией норм международного гуманитарного права.
- 18 июня 2024 года тогдашний генпрокурор Костин написал, что на Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого защитника и данные потенциальных командиров захватчиков.
- 17 августа правоохранители начали расследование по факту опубликованного в сети видео с обезглавленным, вероятно, украинским военным в Белгородской области.
- 6 ноября Силы обороны взяли в плен военнослужащего 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Вооруженных сил России, свидетеля убийства украинских военнопленных и посмертного отсечения им голов.