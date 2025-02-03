Правоохранители установили личность украинского военного, обезглавленного россиянами

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Правоохранители предварительно установили личность украинского военного, обезглавленного российскими оккупантами. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Министерства внутренних дел Артур Добросердов.

В интернете распространяются фотографии с российских ресурсов, на которых запечатлено изображение украинского военнослужащего с отсеченной головой.

Работникам Секретариата уполномоченного предварительно удалось установить личность павшего защитника. Об этих данных уже сообщили Национальной полиции для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий, чтобы установить обстоятельства происшествия, местонахождение тела и другие важные детали.

Также Секретариат проинформировал Офис генерального прокурора об очередном нарушении Россией норм международного гуманитарного права.