Правоохранители установили личность украинского военного, обезглавленного россиянами
Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Правоохранители предварительно установили личность украинского военного, обезглавленного российскими оккупантами. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Министерства внутренних дел Артур Добросердов.

В интернете распространяются фотографии с российских ресурсов, на которых запечатлено изображение украинского военнослужащего с отсеченной головой.

Работникам Секретариата уполномоченного предварительно удалось установить личность павшего защитника. Об этих данных уже сообщили Национальной полиции для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий, чтобы установить обстоятельства происшествия, местонахождение тела и другие важные детали.

Также Секретариат проинформировал Офис генерального прокурора об очередном нарушении Россией норм международного гуманитарного права.

  • 18 июня 2024 года тогдашний генпрокурор Костин написал, что на Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого защитника и данные потенциальных командиров захватчиков.
  • 17 августа правоохранители начали расследование по факту опубликованного в сети видео с обезглавленным, вероятно, украинским военным в Белгородской области.
  • 6 ноября Силы обороны взяли в плен военнослужащего 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Вооруженных сил России, свидетеля убийства украинских военнопленных и посмертного отсечения им голов.
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