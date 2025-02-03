Правоохоронці попередньо встановили особу українського захисника, обезголовленого росіянами

Дані передано до Національної поліції для розслідування

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Правоохоронці попередньо встановили особу українського військового, обезголовленого російськими окупантами. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ Артур Добросердов.

В інтернеті поширюються фото з російських ресурсів, на яких зафіксовано зображення українського військовослужбовця з відсіченою головою.

Працівникам Секретаріату уповноваженого попередньо вдалося встановити особу полеглого захисника. Про ці дані вже повідомили Національну поліцію для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій, аби встановити обставини події, місцезнаходження тіла та інші важливі деталі.

Також Секретаріат поінформував Офіс генерального прокурора про чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.