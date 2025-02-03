Правоохоронці попередньо встановили особу українського захисника, обезголовленого росіянами
Правоохоронці попередньо встановили особу українського військового, обезголовленого російськими окупантами. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ Артур Добросердов.
В інтернеті поширюються фото з російських ресурсів, на яких зафіксовано зображення українського військовослужбовця з відсіченою головою.
Працівникам Секретаріату уповноваженого попередньо вдалося встановити особу полеглого захисника. Про ці дані вже повідомили Національну поліцію для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій, аби встановити обставини події, місцезнаходження тіла та інші важливі деталі.
Також Секретаріат поінформував Офіс генерального прокурора про чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.
- 18 червня 2024 року тодішній генпрокурор Костін написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Наступного дня прокуратура встановила ім'я вбитого захисника та дані потенційних командирів загарбників.
- 17 серпня правоохоронці розпочали розслідування за фактом опублікованого у мережі відео з обезголовленим, ймовірно, українським військовим у Бєлгородській області.
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