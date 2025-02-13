Премьер Британии поддержал вступление Украины в НАТО

Также Стармер подчеркнул, что война может быть "окончена завтра", если Путин выведет свои войска

Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал вступление Украины в НАТО. Слова политика передает издание Politico.

Стармера спросили, поддерживает ли он утверждение министра обороны США Пита Гегсета о том, что членство Украины в НАТО не "реалистический результат урегулирования [войны] путем переговоров".

"Моя позиция – это позиция НАТО. Это обсуждалось на саммите, который мы провели в прошлом году в Вашингтоне, где все члены НАТО согласились, что должен быть необратимый путь Украины к членству", – заявил британский премьер.

На вопрос, откажется ли Соединенное Королевство от этой цели в свете комментариев Гегсета, Стармер ответил: "Нет, очевидно, никто не ожидал, что [членство Украины в НАТО] будет немедленным. Это был путь, который требует времени. Но самое главное, я считаю, это то, что мы поддерживаем Украину".

Также чиновник отметил, что "Путин здесь агрессор" и подчеркнул, что война может быть "окончена завтра", если диктатор выведет свои войска.

"И потому для меня это был бы самый простой и быстрый способ закончить этот конфликт", – подытожил он.