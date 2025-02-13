Премьер Британии поддержал вступление Украины в НАТО
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал вступление Украины в НАТО. Слова политика передает издание Politico.
Стармера спросили, поддерживает ли он утверждение министра обороны США Пита Гегсета о том, что членство Украины в НАТО не "реалистический результат урегулирования [войны] путем переговоров".
"Моя позиция – это позиция НАТО. Это обсуждалось на саммите, который мы провели в прошлом году в Вашингтоне, где все члены НАТО согласились, что должен быть необратимый путь Украины к членству", – заявил британский премьер.
На вопрос, откажется ли Соединенное Королевство от этой цели в свете комментариев Гегсета, Стармер ответил: "Нет, очевидно, никто не ожидал, что [членство Украины в НАТО] будет немедленным. Это был путь, который требует времени. Но самое главное, я считаю, это то, что мы поддерживаем Украину".
Также чиновник отметил, что "Путин здесь агрессор" и подчеркнул, что война может быть "окончена завтра", если диктатор выведет свои войска.
"И потому для меня это был бы самый простой и быстрый способ закончить этот конфликт", – подытожил он.
- 12 февраля во время заседания "Рамштайна" Гегсет заявил, что освобождение Украины к границам перед 2014 годом и ее вступление в НАТО являются нереалистичными целями.
- Его украинский коллега Умеров ответил, что позиция Украины относительно вступления в НАТО остается неизменной. Министр обороны Германии заявил, что "было бы лучше, если бы США не шли на уступки России еще до начала переговоров".
- 13 февраля генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс никогда не предлагал Украине членство в рамках соглашения о мире.