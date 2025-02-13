Зеленский и Туск: Не может быть переговоров с Путиным без позиции Украины, ЕС и Штатов
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском – политики согласились, что никакие переговоры с диктатором Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.
Стороны обсудили условия, необходимые для "длительного и подлинного мира в Украине".
Зеленский проинформировал Туска о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также обсудили ключевые месседжи и необходимость "координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы".
Украинский лидер подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и отметил, что членство страны в НАТО было бы наиболее выгодным для партнеров с экономической точки зрения.
Другой важной гарантией безопасности президент считает "серьезные инвестиции" в украинскую оборонную промышленность.
"Я также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну", – подытожил Зеленский.
- 12 февраля стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- После общения с российским диктатором Трамп позвонил по телефону президенту Зеленскому, в частности, говорили о готовности работать вместе на уровне команд. Впоследствии Зеленский заявил, что, по словам Трампа, у американского президента не было приоритета звонить по телефону Путину первым.
- Глава евродипломатии Каллас заявила, что любое потенциальное мирное соглашение, заключенное без Украины и Евросоюза, является нечестным. Глава Минобороны США возразил, что начало переговоров является прямыми уступками Путину и заявил, что Трамп находится в позиции силы.