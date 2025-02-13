Зеленский и Туск: Не может быть переговоров с Путиным без позиции Украины, ЕС и Штатов

Дональд Туск и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском – политики согласились, что никакие переговоры с диктатором Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

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Стороны обсудили условия, необходимые для "длительного и подлинного мира в Украине".

Зеленский проинформировал Туска о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также обсудили ключевые месседжи и необходимость "координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы".

Украинский лидер подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и отметил, что членство страны в НАТО было бы наиболее выгодным для партнеров с экономической точки зрения.

Другой важной гарантией безопасности президент считает "серьезные инвестиции" в украинскую оборонную промышленность.

"Я также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну", – подытожил Зеленский.